Falkenbacher vor Meisterschaftsauftakt

Mit gleich zwei Läufen beim MSC Fränkische Schweiz (Wüstenstein) startet am Wochenende die Ostdeutsche Meisterschaft der Fahrradtrialer. Mit von der Partie ist der Falkenbacher Kurt Kreher, der sich in dieser Saison ehrgeizige Ziele gestellt hat. Deshalb startet der erst Elfjährige freiwillig eine Altersklasse höher in der U 15....