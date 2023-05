Falkenbacher will sich empfehlen

Kurt Kreher aus Falkenbach kämpft am Samstag beim Deutschen Fahrradtrial-Pokal um die Qualifikation für die Weltjugendspiele Mitte Juli im spanischen Vitoria-Gasteiz. Beim MSC Schatthausen (Baden-Württemberg) muss der Elfjährige in der U 13 unter die besten Fünf fahren, um in Spanien antreten zu können. "Auch wenn es der erste...