Fehler eiskalt bestraft: Oberliga-Aufsteiger Marienberg geht auswärts erneut leer aus

Beim VfB Germania Halberstadt haben die Motor-Kicker aus dem Spiel heraus wenig zugelassen. Trotzdem stand am Ende mit 1:4 eine weitere klare Auswärtsniederlage zu Buche.

Durch die 9. Niederlage im 13. Saisonspiel sind die Fußballer des FSV Motor Marienberg in der NOFV-Oberliga Süd auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. "Dabei haben wir ein ordentliches Spiel gemacht", sagt Trainer Ronny Rother, der am Samstag statt Punkten nur eine bittere Erkenntnis aus dem Harzvorland mitbrachte. "In dieser Liga werden...