Finale in der Landesliga: Aue dreht den Spieß noch um und kürt sich erneut zum Meister

Die Landesliga-Ringer des FC Erzgebirge haben ihren Titel verteidigt. Das war nicht absehbar. Gingen sie beim RV Lugau doch mit einem Sechs-Punkte-Rückstand aus dem Hinkampf auf die Matte.

Spannung pur hat am Sonnabend in der Ringer-Landesliga geherrscht. Das Königsduell - also der Final-Rückkampf um den Titel - ging beim RV Lugau über die Matte. Die Gastgeber befanden sich in der besseren Ausgangslage, hatten sie den FC Erzgebirge Aue im Hinkampf vor einer Woche doch noch bezwungen und satte sechs Punkte Vorsprung herausgeholt....