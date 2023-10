Frauen hoffen auf erste Zähler

Nach der Ferienpause starten die Kegler auf Bezirksebene am Sonntag wieder voll durch. In der Bezirksliga hat Saxonia Bernsbach den Chemnitzer SV zu Gast und will den Kontakt zur Tabellenspitze halten. Grünhain ist bei der SG Großschirma/Brand-Erbisdorf gefordert. In der 1. Bezirksklasse will der ESV Zschorlau zuhause mit einem...