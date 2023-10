Führende stranden in letztem Test

Rallye: Klemm/Klemm im Havelland ausgeschieden

Nicht zum Scherzen aufgelegt war das Jöhstädter Rallyeteam Alexander/Cornelia Klemm nach dem Trip in den Fläming. "Schon in der zweiten Kurve zerstörte ein komischer Steinschlag eine Bremsleitung an der Hinterachse unseres Fiat Cinquecento. Erst ab Prüfung 3 gewöhnten wir uns an die verminderte Bremsleistung", so die...