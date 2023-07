Fußball: Kracher in Marienberg läutet Oberliga-Abenteuer ein

Mit dem Heimspiel gegen den VFC Plauen schreiben die Fußballer des FSV Motor Marienberg am Samstag, 14 Uhr, Geschichte. Erstmals wird neben dem FC Erzgebirge Aue ein weiterer Verein aus dem Erzgebirge in einer Spielklasse, die über die Landesgrenzen Sachsens hinausreicht, an den Start gehen. Als "riesigen Schritt" bezeichnet Trainer Ronny Rother...