Fußball, Landesklasse. Bei Tanne Thalheim ist der Knoten geplatzt

Beim 5:2 in Oberlungwitz haben die Fußballer des Landesklasse-Dritten ihren ersten Sieg in diesem Jahr eingefahren. Schon zur Pause war die Angelegenheit so gut wie entschieden.

Tag der Auswärtsteams in der Fußball-Landesklasse: In acht Partien durften sich am Sonntag sechsmal die Gäste über drei Punkte freuen. Darunter auch der SV Tanne Thalheim, der im vierten Anlauf seit dem Wiederbeginn endlich die ersten drei Punkte einfuhr und sich klar mit 5:2 beim Oberlungwitzer SV durchsetzte.