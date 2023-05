Fußball-Landesklasse: Neukirchener gehen in Meerane unter

In der Fußball-Landesklasse zeigen die Kicker aus Neukirchen in der bisherigen Saison immer wieder ihre zwei Gesichter. So auch am Sonntag: Denn dem 2:1-Erfolg gegen Ifa Chemnitz in der Vorwoche, der der Hoffnung auf den Klassenerhalt neue Nahrung gab, folgte eine bittere 0:5-Pleite beim Meeraner SV.