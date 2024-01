Fußballnachwuchs misst sich in der Halle: Lindenauer Turnier dient dem Gastgeber als Aushängeschild

Fünf Turniere für fünf Altersklassen: Der SV Lindenau hat keine Mühen gescheut. Ohnehin floriert die Nachwuchsarbeit bei den Fußballern aus dem Ortsteil von Schneeberg. Das hat einen bestimmten Grund.

Werbung in eigener Sache hat der SV Lindenau am Wochenende betrieben. Die Fußballer aus dem Schneeberger Ortsteil haben das vierte Mal ihren Budenzauber zelebriert – in Form von fünf Nachwuchsturnieren für fünf Altersklassen. „Das ist gewissermaßen unser Aushängeschild“, sagt Emilia Wisser. „Damit wollen wir zeigen, dass es uns als...