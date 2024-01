Futsal-Exkursion macht Marienbergs Nachwuchskickern Mut

Für zwei Jugend-Teams des FSV Motor ist die Hallenmeisterschaft des sächsischen Fußballverbands nach der Vorrunde schon wieder vorbei. Spaß gemacht hat es trotzdem.

Als Aufsteiger sorgen die Männer des FSV Motor Marienberg in der Fußball-Oberliga für Furore. Logisch also, dass auch die Nachwuchskicker des Vereins auf sich aufmerksam machen wollen. Gelegenheit dazu bot am Sonntag die Vorrunde der Hallen-Landesmeisterschaft, für die der FSV Motor im Jugendbereich schon seit Jahren als Ausrichter fungiert....