Gastgeber ziehen Cup-Finale vor

Der 27. Westerzgebirgscup im Crosslauf ist Geschichte. In Bockau ging das vierte und letzte Rennen durch das Gelände. Zur Freude der Ausrichter mit konstanten Starterzahlen.

Knapp 90 Kinder und Erwachsene sind am Sonnabend beim Finallauf im Kampf um den diesjährigen Westerzgebirgscup an den Start gegangen. Gastgeber war der Bockauer Skiverein. Die Zahlen, so Hauptorganisator Olaf Plänitz, blieben damit gegenüber vorangegangener Jahre konstant. An sich tragen die Bockauer ihren Angelika-Crosslauf am...