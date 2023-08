Geburtstagskind vor Umbenennung

Mit buntem Programm feiert der SV Blau-Weiß Deutschneudorf am Wochenende sein 100-jähriges Bestehen. Zum Jahreswechsel soll ein nachträgliches "Geschenk" folgen.

Bereits Anfang Juli hatte mit dem Chemnitzer FC ein prominenter Gast in Deutschneudorf vorbeigeschaut. Nun geben sich ehemalige Zweitliga-Profis des FC Erzgebirge Aue am Erzgebirgskamm die Ehre, denn der SV Blau-Weiß feiert an diesem Wochenende mit einem dreitägigen Programm sein 100-jähriges Bestehen. "Dabei stellt das Duell mit...