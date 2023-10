Gelegenheit zur Revanche

Trotz der Punktspielpause in der Sachsenliga sind die Handballerinnen des HSV 1956 Marienberg am Samstag gefordert. Ab 17 Uhr steht in der heimischen Sporthalle "Am Goldkindstein" die Landespokalpartie gegen die HSG Neudorf/Döbeln an. Am 17. September setzte es gegen diesen Liga-Kontrahenten eine 23:37-Auswärtsniederlage. Nun bietet sich die...