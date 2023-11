Gelenauer RSK-Fans im Sonderbus nach Pausa

Ringen, Regionalliga: Erzgebirger wollen im Vogtland gewinnen - Im Vorjahr gelang dort aber nur ein Remis

In der Zwei-Felder-Halle an der Pestalozzistraße 15 in Mühltroff dürfte es am Samstagabend laut zugehen. Denn neben den Ringkampffans der gastgebenden Gemeinschaft Pausa/Plauen reisen auch die des RSK Gelenau in "Wettkampfstärke" an. Ein Sonderbus, der wie im Vorjahr für die Anhänger gechartert wurde, war binnen weniger...