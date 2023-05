Gelungenes Debüt auf nationaler Ebene

Fünf Starter aus Sachsen sind bei der deutschen Meisterschaft im Kata - einer speziellen Art des Judosports - vertreten gewesen. Die jeweiligen Techniken wie Würfe und Hebel werden dabei mit Wirkung, also in Kontakt, gezeigt. Wobei auch das Zusammenwirken der jeweils zwei Partner eine bedeutende Rolle spielt. In Bad Ems gingen mehr...