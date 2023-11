Geschwister jagen auf den Silberrang

Die Schneebergerin Jennifer Franzky hat im Kampf um die Ostdeutsche Auto-Cross-Meisterschaft Bronze in der Klasse 5 für Serientourenwagen erkämpft. Für das familieneigene Team setzte sie in fünf Läufen einen Audi A3 ein. Nicht unbeteiligt am Erfolg war ihr Bruder Silvio, der seine Schwester in dem System aus Vor-, Zwischen- und...