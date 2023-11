Geyer siegt mit Rekord in Drebach

Die Bezirksklassekegler des TSV Geyer haben mit einem Mannschaftsbahnrekord in Drebach geglänzt. Gleich vier Bingestädter knackten dabei die 600er-Marke und meldeten sich eindrucksvoll zurück. Denn zuvor hatten sie fünf Niederlagen in Serie aufzuweisen. Nun aber schien es so, als wollten sie in einem Spiel alles nachholen....