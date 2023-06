Gornsdorfer gelingt Aufstieg

Für Tischtennis-Spieler Steffen Schreiter vom TSV Elektronik Gornsdorf hat sich die Reise nach Döbeln gelohnt. Beim Ranglistenturnier 1 schaffte der Gornsdorfer in der AK 40 den Aufstieg in die Top-Ten-Klasse. Bereits in der Vorrunde überzeugte Schreiter und belegte den 1. Platz seiner Gruppe. Auch in der anschließenden Endrunde...