Großer Bahnhof für einen Alpinsportler aus dem Erzgebirge: Lars Seifert bei der Weltmeisterschaft in Kanada am Start

Der 39-jährige Carlsfelder fühlt sich seit Kindesbeinen an auf Skiern pudelwohl. Nun erlebt er einen weiteren Höhepunkt seiner Karriere – und peilt eine Medaille an.

Lars Seifert ist abflugbereit. Diesen Donnerstag steigt der 39-Jährige in den Flieger, um seine alpine Wintersaison zu krönen. Im kanadischen Kimberley startet der Oberkommissar bei der Weltmeisterschaft der Masters – gleich dreimal. So steht am Sonnabend der Super G bevor, ehe am Sonntag der Slalomwettbewerb und am Dienstag der Riesenslalom...