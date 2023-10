Großolbersder wollen Bann brechen

Auf ihren ersten Saisonsieg hoffen diesen Samstag die Tischtennisspieler des SV 1870 Großolbersdorf. Nachdem die ersten beiden Saisonspiele in der 2. Bezirksliga Ost verloren gingen, will der Aufsteiger ab 15 Uhr in eigener Halle gegen den ebenfalls noch sieglosen TSV Elektronik Gornsdorf III den Bann brechen. Seinen Heimvorteil...