Gute Trainerwahl: Auerhammer gibt Rote Laterne nach zweitem Sieg in Folge endlich ab

In der Fußball-Landesklasse befindet sich der SV Auerhammer offenbar im Aufwind. Das Kellerkind schiebt sich Punkt für Punkt nach oben. In Schneeberg dagegen ist am Sonntag eine Serie gerissen.

Zwei Spiele als Trainer, zwei Siege: Für Nils Günther darf es so weiter gehen. Schnürte er bislang die Töppen für den SV Auerhammer, steht er bei der Landesklasse-Elf nun als Coach an der Seitenlinie. Und durfte am Sonntag dank des 3:1 (2:1) gegen den TSV Ifa Chemnitz den zweiten Dreier feiern. Damit tauschten beide Teams im Tabellenkeller...