Hallencup biegt auf Zielgerade ein

Nicht mehr lange und im Erzgebirge werden die Könige des Hallenfußballs gekrönt. So gehen am Wochenende bei den D-, E- und C-Junioren die letzten Vorrunden in Olbernhau über die Bühne. Dabei kämpfen vor allem Teams aus der Region um das Finalticket. Gleiches gilt auch für die dritte Vorrunde bei den Herren, die ebenfalls in...