Handball: Sachsenliga-Spitzenreiter gastiert beim Schlusslicht

Das Juniorteam des EHV Aue geht am Samstag als großer Favorit in die Partie gegen den Zwönitzer HSV. Der Trainer warnt dennoch - und will vom Aufstieg weiter nicht sprechen.

Während der Punktspielbetrieb im Fußball noch ruht, geht es in den Sporthallen der Region schon wieder rund. In der Sachsenliga der Handballer steht dabei an diesem Samstag gleich ein Derby an. Um 16.30 Uhr empfängt der Zwönitzer HSV das Juniorteam des EHV Aue.