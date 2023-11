Handball: Zwönitzer kassieren Packung im Nachholspiel gegen Auer Juniorteam

Beim 24:39 in der Lößnitzer Erzgebirgshalle stand das Sachsenliga-Schlusslicht von Beginn an auf verlorenem Posten. Coach Vasile Sajenev zeigte sich trotzdem nicht mit allen Aspekten unzufrieden.

An Deutlichkeit hat dieses Ergebnis nichts zu wünschen übrig gelassen: Mit einer 24:39-Packung marschierten die Handballspieler des Zwönitzer HSV am Buß- und Bettag aus der Erzgebirgshalle in Lößnitz. Ein Feiertag, an dem es nichts zu feiern gab. Geschlagen nach allen Regeln der Kunst vom Juniorteam des EHV Aue.