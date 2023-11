Heimspielpremiere in Bestbesetzung

Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Partien sind die Volleyballerinnen des SV Germania Hormersdorf optimal in die Saison in der Sachsenklasse gestartet. Am Samstag schlagen die Hormissen zum ersten Mal zuhause auf - gegen Absteiger Reichenbach sowie im Anschluss gegen Reudnitz. "Reichenbach wird ein richtiges Brett. Die wollen...