Hier gibt's Punktabzug für jede Grätsche

Sie gaben sich hinterher betont gelassen: Emilio, Bosse, Henry und Ryan. Gegen die vier elf- bis 13-jährigen Jungen, die sich den Namen "FC Young and Hungry" gaben, war am Mittwoch in der Dreifeldhalle des Stollberger Carl-von-Bach-Gymnasiums kein Kraut gewachsen. Der Lohn: Gold beim Regionalausscheid der Fairplay Soccer Tour in...