Hohndorfer beginnen Saison im Vogtland

Mit einem Auswärtsspiel beim VfB Lengenfeld steigen die Tischtennisspieler des TTV Hohndorf in die 2. Bezirksliga ein. Als Neuling in der Weststaffel ist die Mannschaft aus dem Vogtland für die Erzgebirger ein noch unbeschriebenes Blatt. "Uns geht es in dieser Saison wieder darum, den Klassenerhalt möglichst frühzeitig perfekt...