Hohndorfer in der Ergebniskrise

Für die Tischtennisspieler des TTV Hohndorf wird die Lage in der 2. Bezirksliga West immer prekärer. Am Wochenende unterlagen die Erzgebirger zunächst zuhause gegen die SpVgg Heinsdorfergrund mit 6:9, bevor dann auch das Gastspiel bei Grün-Weiß Röthenbach mit 4:11 in die Binsen ging. Folge: Absturz auf Rang 9, den vorletzten...