Hohndorfer müssen doppelt ran

Die Tischtennisspieler des TTV Hohndorf sind in der 2. Bezirksliga West an diesem Wochenende doppelt gefragt. Am Samstag um 14 Uhr empfangen die Erzgebirger zunächst den Tabellenzweiten SpVgg Heinsdorfergrund, am Sonntag geht es dann in aller Frühe nach Röthenbach im Vogtland. Spielbeginn beim Vorletzten, der bislang allerdings...