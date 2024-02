Honig und Blaubeersuppe: Pobershauer hat sein eigenes Erfolgsrezept für den Wasalauf

Reichlich 30 Skilangläufer aus der Region wollen in Schweden eine der größten Skilanglaufveranstaltungen der Welt genießen. Statt auf Teamgeist kommt es eher auf individuelle Stärken an – und Rituale.

An die 90 Kilometer, die von Sälen bis Mora zu bewältigen sind, wagen sich sonst meistens nur vereinzelt Starter aus dem mittleren Erzgebirge. Weil der weltberühmte Wasalauf in Schweden am Sonntag aber seine 100. Auflage erlebt, wird die Region diesmal mit einer besonders großen Abordnung vertreten sein. „Aus der unmittelbaren Umgebung...