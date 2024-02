HSV bittet zum Derby

Handball, Sachsenliga: Marienberg peilt Heimsieg an

Einen Handballknüller bekommen die Fans des HSV 1956 Marienberg am Samstag in der Sporthalle " Am Goldkindstein" geboten. Schließlich gastiert mit dem SV Schneeberg der amtierende Sachsenmeister bei den HSV-Damen. Das 17 Uhr beginnende Spiel birgt auch deshalb Brisanz in sich, weil es sich um ein Erzgebirgsderby handelt.