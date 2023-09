HSV nach deutlicher Niederlage unter Druck

Handball, Sachsenliga: Marienbergerinnen beim 23:37 in Döbeln chancenlos

Nachdem die Handballerinnen des HSV 1956 Marienberg in der vergangenen Saison bei der HSG Neudorf/Döbeln 25:21 gewonnen hatten, waren die Bergstädterinnen diesmal total chancenlos. Sie konnten nicht an die damalige Leistung anknüpfen und mussten sich am 3. Spieltag der neuen Saison unerwartet deutlich mit 23:37 geschlagen geben....