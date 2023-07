Hundertjährige plant von Jahr zu Jahr

Als es zum Fototermin geht, jammert Robin Maekler von der SG Breitenbrunn aus Spaß ein bisschen umher. Er könne sich kaum noch bücken, sagt er. Dabei hat er in der jüngsten Saison 22-mal in der 2. Fußball-Kreisklasse getroffen. Damit hatte der 1,75 Meter große Stürmer entscheidenden Anteil am Aufstieg seiner Mannschaft in die...