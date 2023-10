Im Duell mit Ehemaligen

Ringen: RSK Gelenau empfängt den AC Werdau

Einen Kampf auf Messers Schneide erwartet Björn Lehnert, wenn es am Sonnabend gegen den AC Werdau auf die Matte geht. In der Regionalliga Mitteldeutschland steht für seine Ringer des RSK Gelenau dabei ein Vergleich an, bei dem es in drei Duellen gegen ehemalige Schützlinge geht. 19.30 Uhr ertönt der erste Pfiff.