In Bernsbach steigt das Gipfeltreffen

In der Bezirksliga der U-14-Kegler kommt es am Sonnabend ab 9 Uhr zum Spitzenspiel zwischen den Jungs von Saxonia Bernsbach und den Mädchen der SG Bernsbach/Stollberg. Im Turnier der zwei verlustpunktfreien Teams übernimmt der Gewinner die alleinige Tabellenführung. Die Oldies vom ESV Zschorlau wollen am Sonntag ab 13.30 Uhr...