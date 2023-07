Jahnsdorfer punkten in Ostsachsen

Beim 3. Lauf der SimsonGP-Meisterschaft hatte das Jahnsdorfer Renn-Team SL-Raceparts auf dem Görlitzring im ostsächsischen Hagenwerder die meiste Freude an Marcus Rädel. Dieser wartete in den beiden Wertungsdurchgängen der stark besetzten Klasse Open-85 mit zwei sechsten Plätzen auf. Team-Chef Christian Mothes konnte nicht an...