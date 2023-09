Jugend und Oldies auf Erfolgskurs

Die Kegler der U 14 aus Bernsbach bleiben ungeschlagen. In der Bezirksliga feierten die Mädels einen 1414:1261-Sieg gegen Mittweida. Die Jungs ließen Mehltheuer beim 1537:1355 keine Chance. Beste Saxonen waren Tamina Schauer (514) und ein überragender Kevin Küfner (576). In der Senioren-Bezirksklasse gibt Zschorlau den Ton an....