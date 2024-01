Jugendteam trifft auf ältere Konkurrenz

Auf eine weite Reise begeben sich am Samstag die jungen Faustballerinnen des SV Großrückerswalde. Im über 170 Kilometer entfernten Eibau in der Oberlausitz eröffnen sie ihre Punktspielsaison. Da einige Mädchen bereits älter als 16 Jahre sind, handelt es sich nun um eine U-18-Mannschaft, die es in der Landesliga sogar mit...