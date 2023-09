Junge Generation soll ein neues Kapitel der VC-Historie schreiben

Über viele Jahre hinweg haben sich die Zschopauer Volleyballer in der Dritten Liga Ost behauptet. Nun gehen sie eine Etage tiefer in der Regionalliga ans Netz, was der Verein als Chance für einen personellen Umbruch sieht.

Nachwuchsarbeit spielt beim Volleyballclub Zschopau schon seit Jahren eine wichtige Rolle. Junge Spieler aus der gesamten Region sollten unter anderem mithilfe eines speziellen Techniktrainings an das hohe Niveau der ersten Mannschaft herangeführt werden. Doch stand für diese in der Dritten Liga Ost der Klassenerhalt auf dem Spiel, was in den...