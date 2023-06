Junger EM-Pilot kommt in Fahrt

Spektakuläre Szenen und großer Jubel haben den Motocross-Grand-Prix of Germany in Teutschenthal geprägt. Zu denen, die sich freuten, gehörte Eddi Haustein. Schließlich erreichte der Achtjährige in der Junior-e-Motocross-Europameisterschaft mit zwei 6. Plätzen seine besten Saisonergebnisse. Mit denen kletterte er in der...