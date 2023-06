Junioren wollen Saison krönen

Die B-Junioren Fußballer des FC Stollberg können am Samstag den ersten Schritt in Richtung Landesliga gehen. Nachdem sie die Landesklasse West auf Rang 1 abschlossen und auch die anschließende Meisterrunde für sich entscheiden konnten, treffen die Erzgebirger nun in der Aufstiegsrelegation auf den Sieger der Nordstaffel, den 1. FC...