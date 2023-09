Juniorteam arbeitet an Effizienz

Die jungen Wilden vom EHV II und die Frauen des SV Schneeberg genießen dieses Wochenende in der Handball-Sachsenliga Heimvorteil. Zwönitz indes pausiert.

Das 30:28 bei Koweg Görlitz liegt Philipp Braun noch ein bisschen im Magen. Dass es für das Auer Juniorteam vorigen Sonntag so knapp wurde, hatte die Mannschaft selbst zu verschulden. "Deshalb wird es nun vor allem darum gehen, in der Wurfeffizienz nachzulegen", so Braun.