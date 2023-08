Kampfgeist wird nicht belohnt

Eine Dreiviertelstunde lang haben die Auer Handballer dem Favoriten aus Bietigheim in der Quali zum DHB-Pokal richtig gut Paroli geboten. Am Ende stand trotzdem eine 30:33-Niederlage - die aber niemandem so richtig weh tat.

