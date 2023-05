Kein Bronzeplatz für BSG

Knapp verloren und Tabellenplatz 3 in der Bezirksliga damit verpasst haben die Handballer der BSG Wismut Aue am Samstagabend in ihrem letzten Saisonspiel gegen den ZHC Grubenlampe II. Mit 23:25 (9:14) mussten sich die Lila-Weißen (4./27:17) geschlagen geben. Dabei bewiesen sie Moral und kämpften sich nach teils deutlichen Rückständen (0:5/6.,...