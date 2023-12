Keine Glanzleistung im Hinrunden-Finale: Warum der Trainer des Auer Juniorteams die Kirche trotzdem im Dorf lässt

Die Nachwuchsabteilung von Handball-Zweitligist EHV Aue entpuppt sich als Überflieger der Sachsenliga: Seit elf Spielen ist das Team ungeschlagen. Zwönitz indes ergatterte erst jetzt den ersten Punkt.

Eine Glanzleistung war das 34:28 (15:10) nicht gerade, gestand Philipp Braun. Trotzdem hielt sich der Trainer des Auer Juniorteams am Sonntagabend mit Kritik zurück. "Ich denke, man muss heute die Kirche auch mal im Dorf lassen", sagte er angesichts von elf Siegen in den elf Spielen der Hinrunde in der Handball-Sachsenliga.