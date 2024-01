Kenny Riedel: Zwönitzer Enduro-Talent hegt EM-Träume

An mehreren Läufen zur Europameisterschaft will der 16-Jährige in der kommenden Saison teilnehmen. Dafür arbeitet er hart – und bald wird es ernst.

Die Lorbeeren im Gelände hängen hoch, das war Kenny Riedel von vornherein klar. Zumal der 16-jährige Zwönitzer „ganz nebenbei“ bei Porsche in Schwarzenberg derzeit seine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker absolviert. Trotzdem steckt er sich auch im Endurosport gewohnt ehrgeizige Ziele. Die Lorbeeren im Gelände hängen hoch, das war Kenny Riedel von vornherein klar. Zumal der 16-jährige Zwönitzer „ganz nebenbei“ bei Porsche in Schwarzenberg derzeit seine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker absolviert. Trotzdem steckt er sich auch im Endurosport gewohnt ehrgeizige Ziele.