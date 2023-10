Kick auf dem Schillerplatz war der Anfang

Stammtisch erinnert an 100 Jahre Fußball in Niederdorf

Von denen, die damals dabei waren, lebt keiner mehr. Doch das Ereignis ist unverrückbar. Am 31. Oktober 1923, also vor fast 100 Jahren, wurde in Niederdorf zum ersten Mal geregelt Fußball gespielt - davon kündet ein historisches Plakat. Eine Partie zwischen Niederdorfer und Stollberger Kickern, ausgetragen auf dem Schillerplatz...