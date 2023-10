Kleine Wölfe in der Gastgeberrolle

Die kleinen Eishockey-Wölfe aus Schönheide bestreiten an diesem Sonnabend ihr erstes Heimspiel in der neuen Saison. So empfängt das U-13-Team in Spielgemeinschaft mit dem ETC Crimmitschau ab 10 Uhr die SG Leipzig/ Chemnitz. Zuschauer sind gern gesehen. Der Eintritt ist frei. (ane)