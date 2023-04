Können Oelsnitzer Siegesserie der Krokusse stoppen?

Schließt sich am Sonntag (15 Uhr) in Oelsnitz der Kreis? Seit 13 Partien hat der FV Krokusblüte Drebach/Falkenbach (2./41) Sieg an Sieg in der Fußball-Erzgebirgsliga aneinandergereiht. Am Sonntag erwartet der Oelsnitzer FC (3./33) die Überflieger der Liga.